Bagnaia la caduta nel GP di Le Mans
Durante il 16° giro del Gran Premio di Le Mans, mentre si trovava in seconda posizione, il pilota italiano è scivolato mentre correva. Fino a quel momento, aveva disputato una gara molto buona, senza incidenti. La caduta ha interrotto bruscamente la sua prestazione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in attesa di eventuali sviluppi.
Al 16° giro del Gp di Le Mans, mentre era al secondo posto, Pecco Bagnaia è scivolato, dopo una gara fino a quel momento superba.🔗 Leggi su Gazzetta.it
MotoGP, Pecco Bagnaia ai box Ducati dopo la caduta nel GP Francia (Le Mans): la rabbia del pilota
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