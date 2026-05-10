Bagnaia la caduta nel GP di Le Mans

Durante il 16° giro del Gran Premio di Le Mans, mentre si trovava in seconda posizione, il pilota italiano è scivolato mentre correva. Fino a quel momento, aveva disputato una gara molto buona, senza incidenti. La caduta ha interrotto bruscamente la sua prestazione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in attesa di eventuali sviluppi.

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