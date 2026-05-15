Il tarassaco è una pianta molto diffusa che si trova comunemente nei campi e nei prati. I suoi fiori gialli sono facilmente riconoscibili e spesso associati alla stagione primaverile, mentre i semi con il caratteristico soffione bianco si disperdono al vento. Questa pianta è nota anche per alcune proprietà legate alla digestione e alla salute del fegato, anche se i dettagli scientifici di questi effetti sono oggetto di studi specifici.

Il tarassaco è una di quelle piante che quasi tutti conoscono fin da bambini. I suoi fiori gialli colorano prati e campagne, mentre il celebre soffione bianco accompagna da sempre giochi, desideri e ricordi. Eppure, dietro questa pianta spontanea spesso considerata una semplice erbaccia, si nasconde un concentrato di proprietà nutrizionali e benefici per l’organismo. Da secoli il tarassaco viene utilizzato nella tradizione popolare sia in cucina sia in fitoterapia. Le foglie, leggermente amare, possono essere consumate crude o cotte e sono ricche di vitamine, minerali e fibre. La radice, invece, è nota soprattutto per le sue proprietà digestive e depurative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tarassaco, digestione e fegato: i segreti svelati della pianta

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