Tutti i segreti della fotografia svelati ai giovani del servizio civile

Un corso dedicato alla fotografia ha coinvolto i giovani impegnati nel servizio civile, che hanno potuto approfondire le tecniche e i concetti legati a questa disciplina. Durante le lezioni, sono stati affrontati aspetti pratici e teorici, con l’obiettivo di trasmettere competenze utili per raccontare storie e realtà attraverso l’immagine. L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione dedicato allo sviluppo delle capacità artistiche e comunicative dei partecipanti.

Il concetto di bene comune è una pratica che passa attraverso il volto di chi si impegna ogni giorno. Lo hanno scoperto i 42 giovani volontari del Servizio Civile Universale che martedì si sono ritrovati nella sede della Fondazione Comunitaria di Lodi. Una mattinata intensa, dedicata a esplorare la cultura del dono e, soprattutto, a imparare come raccontarla attraverso la potenza delle immagini. I partecipanti, ragazzi tra i 19 e i 29 anni coordinati dall’Associazione Comuni del Lodigiano, operano quotidianamente in biblioteche, parrocchie e case di riposo. Durante l’incontro, hanno condiviso con il segretario generale della Fondazione, Cristina Baroni, i successi e le sfide di un percorso che li vede protagonisti della coesione sociale sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti i segreti della fotografia svelati ai giovani del servizio civile Articoli correlati Servizio Civile tra farfalle e poesia: cercasi cinque giovani per il Servizio CivileAtlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. I giovani del servizio civile in undici istituti penitenziari: approvato il progetto del Ministero della GiustiziaIl Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) vede per la prima volta approvato e finanziato un suo progetto di... Altri aggiornamenti su Tutti i segreti della fotografia... Temi più discussi: Tutti i segreti della fotografia svelati ai giovani del servizio civile; Tutti i segreti del pilota Kimi Antonelli dalla a alla z: l'amore per Jordan, le cento porzioni di lasagne e il brano prima di ogni gara; Sekiro: No Defeat, tutti i segreti della serie animata che i fan sognavano!; Approfondimento fotografico Xiaomi 17 Ultra: tutti i segreti del super top di gamma. Mariah Carey: tutti i segreti di bellezza della regina del NataleNon conto gli anni, ma li rimprovero sicuramente: ho anniversari, non compleanni, perché celebro la vita, tesoro. Parola di Mariah Carey, che tempo fa ironizzava così con l’Observer parlando della ... 105.net Stranger Things 5, tutti i segreti sul making of di alcune scene della stagione finale (VIDEO)Come sono state realizzate alcune delle scene più intense della quinta ed ultima stagione di Stranger Things? Attraverso il nostro video, vi riveleremo di più sui making of di alcuni momenti cruciali. comingsoon.it Buonasera a tutti, avrei bisogno cortesemente del vostro aiuto per trovare audiolibri gratis in italiano nell’applicazione Books di IPhone. Li trovo solo in inglese!!! Grazie a tutti - facebook.com facebook Quel No dei giovani trascurati da tutti x.com