Mistero sul Bondone | svelati i segreti della meteorite di Garniga

Venerdì 10 aprile alle 11, presso il municipio di Garniga, si terrà una cerimonia per ufficializzare la scoperta di una meteorite trovata sul monte Bondone. La presentazione si svolgerà nella sede comunale di via dei Bagni di Fieno 18, dove saranno fornite informazioni sulla scoperta e sulla provenienza dell'oggetto. La meteorite è stata rinvenuta recentemente e ora sarà oggetto di analisi e studi ufficiali.

Alle ore 11 di questo venerdì 10 aprile, la sede del Comune di Garniga in via dei Bagni di Fieno 18 ospiterà la presentazione ufficiale della meteorite rinvenuta sul monte Bondone. L’incontro serve a illustrare i nuovi dati scientifici ottenuti sul campione scoperto nell’ottobre 2021, un reperto spaziale classificato come condrite ordinaria L5 dal Meteoritical Bulletin, con un peso di 188.2 grammi. Dall’uso di un metal detector alla classificazione scientifica. Il ritrovamento è avvenuto per puro caso nella zona di Garniga Vecchia, alle coordinate 46°0’21.95N, 11°4’17.54E. Efrem Rigotti stava effettuando una ricerca con il metal detector alla ricerca di una chiave smarrita quando si è imbattuto nel frammento roccioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero sul Bondone: svelati i segreti della meteorite di Garniga Tutti i segreti della fotografia svelati ai giovani del servizio civileIl concetto di bene comune è una pratica che passa attraverso il volto di chi si impegna ogni giorno. Nobili, dame, feste e mondanità a Villa Arconati: 4 secoli di storia (e segreti) della piccola Versailles di Milano svelatiMilano – È un viaggio tra i secoli attraverso le vite dei grandi protagonisti di Villa Arconati.