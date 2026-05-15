Taranto | uno dei minorenni omicidio per paura Dichiarazioni spontanee anche da parte degli altri sull' assassinio di Bakari Sako
A Taranto, si sono svolte dichiarazioni spontanee da parte di alcuni minori coinvolti nell’omicidio di Bakari Sako. Secondo le ricostruzioni, uno dei minorenni ha ammesso di aver colpito a morte la vittima, spiegando di averlo fatto per timore della reazione di un uomo di 35 anni di origini maliane. Dalle immagini si evince che il minorenne non era stato lui ad aggredire i giovani prima dell’omicidio. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità giudiziarie.
Stando a ricostruzioni, il minorenne accusato di avere accoltellato a morte Bakari Sako lo ha ammesso dicendo di averlo fatto per paura della reazione del 35enne maliano (dalle immagini, peraltro, si vede chiaramente che non era stato lui ad aggredire i giovanissimi). Anche gli altri tre minorenni fermati hanno reso dichiarazioni spontanee sulla falsariga. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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