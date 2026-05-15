A Taranto, questa mattina sono iniziati gli interrogatori nel tribunale dei minori per quattro ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni, fermati in relazione all’omicidio di Bakari Sako avvenuto in piazza Fontana. I quattro sono stati ascoltati dai magistrati, mentre nelle scorse ore è stato fermato un altro giovane, ritenuto coinvolto nel gruppo che avrebbe commesso il delitto. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella zona centrale della città e sono stati acquisiti alcuni elementi di indagine.

Da stamattina, nel tribunale dei minori, gli interrogatori per i quattro minorenni. Sono in età fra i 15 e i 16 anni. Sono accusati di avere ucciso Sakary Bako all’alba del 9 maggio a Taranto, in piazza Fontana. Ieri è stato fermato il 22enne Domenico Colucci, ritenuto il sesto componente del gruppo responsabile dell’omicidio. Sempre ieri, nell’interrogatorio, il detenuto 19enne Fabio Sale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma in una dichiarazione spontanea aveva detto di non essere coinvolto nell’omicidio, non era presente ed è arrivato dopo. L'articolo Taranto, omicidio di piazza Fontana: oggi gli interrogatori dei quattro minorenni fermati Ieri il fermo del sesto presunto componente del gruppo che ha ucciso Bakari Sako proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Omicidio di piazza Fontana, c'è un altro fermo: è maggiorenne

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