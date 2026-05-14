omicidio bakari sako fermato sesto componente del gruppo

Gli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal vice questore, hanno fermato un sesto sospetto legato all’omicidio di Bakari Sako, avvenuto all’alba del 9 maggio in Piazza Fontana. La polizia ha concluso le indagini con questo arresto, che si inserisce nel quadro delle attività di approfondimento sul caso. Non sono stati forniti altri dettagli sui sospettati o sulle modalità di fermo.

Tarantini Time Quotidiano Si chiude il cerchio degli investigatori della squadra mobile di Taranto, diretta dal vice questore Antonio Serpico, sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne maliano ucciso all’alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Oltre ai 4 minorenni e un 19enne, i poliziotti hanno fermato un sesto giovane, si tratta di un 23enne tarantino, immortalato nella sequenza di immagini che hanno ricostruito il delitto. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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