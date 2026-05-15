Tappa oggi Giro d' Italia 2026 Formia - Blockhaus | percorso e altimetria

Oggi si corre la settima tappa del Giro d'Italia 2026, con partenza da Formia e arrivo al Blockhaus. La tappa copre una distanza di 246 chilometri e presenta un dislivello totale di 4600 metri. Si tratta della prova più lunga di questa edizione, caratterizzata da un percorso impegnativo che attraversa gli Appennini. La tappa si svolge nel corso di una giornata di metà maggio e comprende diverse salite di montagna.

Oggi, venerdì 15 maggio, si disputa la settima tappa del Giro d'Italia 2026, la Formia - Blockhaus di 246 km e 4600 metri di dislivello, il tappone appennico è la tappa più lunga di questa edizione.Dopo sei tappe è in maglia rosa Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), anche leader della maglia. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Formia-Blockhaus: orari, percorso, tv. Primo arrivo in salita durissimo

Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 7ª tappa Formia-Blockhaus: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiLa 7a tappa di oggi apre le danze per le grandi montagne: sugli appennini si decide la nuova maglia rosa, con un tappone infinito di 244km e 4.

? Schedule, route, favourites and interesting facts: get ready for today’s stage ? ? Orari, percorso, favoriti e curiosità: arriva preparato alla tappa di oggi ? giroditalia.it/news/giro-dita… #GirodItalia x.com

[Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit

Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorsoSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it

Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Formia-Blockhaus. Primo arrivo in salita, si fa sul serio per la classificaPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Giro d'Italia 2026: Formia-Blockhaus ... sport.virgilio.it