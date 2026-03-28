Festival del Gioco 2026 – Colori sorrisi e divertimento a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino si è svolto il Festival del Gioco 2026, un evento dedicato a giochi, colori e momenti di allegria. Durante la manifestazione sono stati presenti vari spazi dedicati a attività ludiche per tutte le età, coinvolgendo numerosi partecipanti. La giornata ha visto bambini e adulti condividere momenti di svago tra giochi tradizionali e moderni, creando un’atmosfera di festa e divertimento.

Contratto Enti Locali: arriva l’aumento. 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse) Pedala, pedala. ma la paga un s’alza: i riders aretini sbottano in piazza! Giochi, colori e tanta allegria: il Festival del Gioco ha trasformato Castiglion Fiorentino in un mondo fatto di fantasia e condivisione. Tra risate, creatività e momenti da ricordare, queste immagini raccontano tutta la magia di un evento pensato per grandi e piccoli. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Festival del Gioco 2026 – Colori, sorrisi e divertimento a Castiglion Fiorentino Articoli correlati Festival del Gioco e Amarcord a Castiglion FiorentinoRiscoprire il piacere di stare insieme, la bellezza della manualità e la magia del gioco condiviso. Castiglion Fiorentino saluta la primavera con il “Festival del Gioco”Arezzo, 12 marzo 2026 – Castiglion Fiorentino saluta la primavera con il “Festival del Gioco” 28, 29 marzo in piazza del Municipio 40 postazioni tra... Contenuti utili per approfondire Festival del Gioco 2026 Colori sorrisi... Temi più discussi: Play Festival del Gioco 2026 a Bologna: date, novità e ospiti; ABologna torna 'Play', il festival del gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne; A Bologna la 17^ edizione di Play – Festival del Gioco; VENEZIA COMICS 2026: AREA GIOCHI DA TAVOLO. Castiglion Fiorentino si trasforma in un tabellone a cielo aperto: arriva il Festival del GiocoIl 28 e 29 marzo, Piazza del Municipio ospiterà 40 postazioni di giochi in legno, laboratori e spettacoli per un weekend all’insegna del divertimento senza tempo ... lanazione.it A Maggio l’edizione 2026 di PLAY a Bologna: spazio alle donneBologna, 18 mar. (askanews) – In un mercato dei giochi da tavolo nell’ultimo anno ha segnato una crescita a valore del +6% e il comparto delle trading card addirittura del 23%, si avvicina la nuova ed ... askanews.it http://leganerd.com/2014/04/06/play-festival-del- gioco-2014-photo-report/ - facebook.com facebook