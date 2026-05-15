Una ragazza di 24 anni è stata salvata dopo che un ascesso alle tonsille si è esteso al torace. L'infezione aveva coinvolto le vie respiratorie, causando complicazioni che hanno messo a rischio la vita. I medici sono intervenuti prontamente, affrontando le difficoltà di un'infezione che aveva superato le strutture di confine della gola. L'intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi, garantendo il recupero della paziente.

? Domande chiave Come ha fatto un'infezione alle tonsille a raggiungere il cuore?. Quali complicazioni mediche hanno messo a rischio la vita della ragazza?. Come ha fatto l'equipe a intervenire in soli sessanta minuti?. Perché la gestione della sepsi è stata così critica dopo l'operazione?.? In Breve Intervento chirurgico guidato dal dottor Politi in soli sessanta minuti dall'arrivo.. Personale infermieristico coinvolto include Marisa Smiroldo, Cettina Brancato e Giovanni Petralia.. Direzione Asp di Messina guidata da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi.. Equipe multidisciplinare composta da otorinolaringoiatri, endocrinologi, cardiologi, anestesisti e fisioterapisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taormina, salvata una 24enne: ascesso alle tonsille invade il torace

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