Bimba prematura salvata dagli specialisti di Taormina | pesava appena 600 grammi

Una neonata prematura, nata con un peso di poco più di 600 grammi, è stata salvata dagli specialisti dell’ospedale di Taormina. La piccola, arrivata in condizioni critiche, è stata sottoposta con successo a un intervento di cardiochirurgia pediatrica presso l’ospedale Umberto I di Enna, per la chiusura del dotto di Botallo, un vaso sanguigno fetale che collega l’aorta.

