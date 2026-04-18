Tra Messina e Taormina, una bambina in shock settico è stata sottoposta a un intervento medico complesso con successo. La piccola aveva contratto una grave infezione batterica che aveva causato uno stato di shock. I medici hanno agito prontamente, portando a termine le procedure necessarie per salvarle la vita. La bambina si trova attualmente sotto osservazione in ospedale.

Una bambina è stata salvata da un intervento medico di estrema complessità tra Messina e Taormina, dopo che una violenta infezione batterica l’aveva colpita portandola a uno stato di shock settico. La gestione del caso ha richiesto una stretta coordinazione tra l’Unità di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Messina e il CCPM di Taormina, superando complicazioni respiratorie che mettevano in pericolo immediato la vita della piccola paziente. La lotta contro l’aggressione batterica e il collasso polmonare. Le condizioni cliniche della giovane paziente si sono deteriorate rapidamente dopo l’insorgenza di un’infezione batterica estremamente aggressiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo tra Messina e Taormina: salvata una bimba in shock settico

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