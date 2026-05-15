Tangenti nella sanità al via l' udienza preliminare | Cuffaro non si presenta in aula

Oggi si apre l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario legato a un'inchiesta sulle tangenti nella sanità. Il giudice incaricato, che si trova a Palermo, deve valutare la richiesta di patteggiamento presentata dai legali di un ex politico coinvolto nel caso. L'imputato non si è presentato in aula, mentre i legali avanzano la proposta di una condanna a tre anni. La decisione sulla richiesta arriverà nel corso della seduta.

E' iniziata, davanti al giudice per le udienze preliminari di Palermo Ermelinda Marfia, l'udienza in cui verrà deciso se accogliere la richiesta dei legali di Salvatore Cuffaro di patteggiare una pena di tre anni. L'ex Presidente della Regione siciliana, che è attualmente agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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