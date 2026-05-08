Corruzione al via l' udienza preliminare per Cuffaro | i suoi legali chiedono di patteggiare a tre anni

Lunedì al Palazzo di giustizia di Palermo si è aperta l’udienza preliminare riguardante l’ex presidente della Regione e alcune persone vicine a lui, coinvolti in un procedimento per corruzione. I legali di Cuffaro hanno presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione. Il processo riguarda accuse di corruzione e coinvolgimento di manager e collaboratori dell’ex politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello stesso ex presidente della Regione. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, legali di Cuffaro, hanno depositato istanza di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Corruzione, al via l'udienza preliminare per Cuffaro e altri otto: l'ex governatore non si presentaÈ iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello... Sicilia, traffico di influenze e corruzione: chiesto il rinvio a giudizio per Totò Cuffaro. Udienza preliminare l’8 maggioVentuno anni dopo, l’ex governatore Totò Cuffaro, attualmente ai domiciliari, finisce ancora una volta imputato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Corruzione, al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta: mezz'ora di udienza e poi il rinvio; PALERMO - CORRUZIONE, AL VIA IL PROCESSO A GALVAGNO; Corruzione, al via il processo al presidente dell’Ars Galvagno; Corruzione, al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta: mezz'ora di udienza e poi il rinvio. Corruzione, al via il processo al presidente dell’Ars GalvagnoE’ durata poco meno di mezz’ora la prima udienza del processoa carico del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno accusato di corruzione, falso e truffa. Il presidente del collegio, Fabrizio La Cascia, d ... grandangoloagrigento.it Inchiesta su corruzione e sanità, iniziata l'udienza preliminareNon è presente in aula l'ex governatore Cuffaro, che si trova ai domiciliari. Con lui imputate altre otto persone ... rainews.it Una corruzione senza centro, ma ovunque. Ogni città ha la sua storia, ogni regione il suo scandalo da raccontare. È questo il quadro che emerge da : dei giornalisti Marco Grass - facebook.com facebook Pechino ha condannato per corruzione due ex ministri della Difesa alla pena di morte con sospensione dell'esecuzione. Lo sostengono i media statali. Si tratta di Li Shangfu (nella foto), ministro della Difesa nel 2023, e Wei Fenghe, suo predecessore e co x.com