Corruzione al via l' udienza preliminare per Cuffaro | i suoi legali chiedono di patteggiare a tre anni

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì al Palazzo di giustizia di Palermo si è aperta l’udienza preliminare riguardante l’ex presidente della Regione e alcune persone vicine a lui, coinvolti in un procedimento per corruzione. I legali di Cuffaro hanno presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione. Il processo riguarda accuse di corruzione e coinvolgimento di manager e collaboratori dell’ex politico.

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È iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello stesso ex presidente della Regione. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, legali di Cuffaro, hanno depositato istanza di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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