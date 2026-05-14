Il bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è concluso con dichiarazioni che ribadiscono il ruolo di partner tra i due paesi, respingendo l’idea di una rivalità. La discussione si è concentrata anche sulla questione di Taiwan, con l’avvertimento di un possibile rischio di escalation militare. Xi Jinping ha anche chiesto a Trump di gestire con attenzione un dossier di rilievo. L’incontro si è svolto in un clima di apparente apertura, senza annunci di accordi concreti.

Roma, 14 maggio 2026 – Stati Uniti e Cina partner, non rivali. Si è chiuso all’insegna delle buone intenzioni il bilaterale fra Donald Trump e Xi Jinping. Ma restano paletti da non superare, e il primo si chiama Taiwan. Il presidente americano ha invitato l’omologo cinese alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. Xi ha accolto Trump con tutti gli onori, dicendosi “felice” per una visita che arriva mentre il mondo si trova “a un bivio”. Il tycoon ha ricambiato con lodi sperticate, come da suo stile: ha detto di avere con Xi un “fantastico rapporto”, di nutrire “grande rispetto per la Cina” e ha definito il capo comunista “un grande leader”. Un incontro all’insegna della distensione, con Usa e Cina pronte – nelle parole di Trump – ad avere “un futuro fantastico insieme”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Taiwan? Rischio guerra”. Xi a Trump: dossier da gestire bene. “America e Cina partner, non rivali”

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Taiwan Responds To China’s Wargames, Port Blockade Preparations | Spotlight | N18G

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