Taiwan resta una linea intoccabile nel discorso tra Trump e la Cina
Taiwan ha risposto con un atteggiamento piuttosto riservato alle recenti dichiarazioni e sviluppi emersi dal vertice tra il presidente cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti. Non sono stati registrati commenti ufficiali o prese di posizione pubbliche da parte delle autorità dell’isola, che hanno preferito mantenere un profilo basso. La questione di Taiwan continua a essere un punto di attenzione nelle dinamiche tra Pechino e Washington, mentre l’isola resta una delle aree di maggiore tensione nella regione.
La reazione di Taiwan al vertice di Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping è stata molto più sobria di quanto alcuni osservatori si aspettassero. Nessun allarme diplomatico, nessuna denuncia di accordi segreti tra Washington e Pechino, né tantomeno segnali di rottura nei rapporti con gli Stati Uniti. Il vice capo del Consiglio per gli Affari con la Cina continentale, Liang Wen-chieh, ha anzi cercato di disinnescare l’idea che dal colloquio tra i due leader possano emergere novità clamorose sulla questione taiwanese. “Finora non ci sono state informazioni sorprendenti”, ha dichiarato, aggiungendo che Taipei continuerà a mantenere “strette comunicazioni” con la parte americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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