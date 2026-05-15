Taiwan l’eredità di Giussani | tre fedeli raccontano la loro fede

Tre persone a Taiwan condividono le loro esperienze riguardo alla fede, ricordando come un educatore italiano abbia influenzato il loro percorso spirituale. Una studentessa ha deciso di approfondire il suo rapporto con Dio attraverso i social media, in particolare Facebook. Altri testimoni parlano di come incontri e conversazioni abbiano contribuito a rafforzare le loro convinzioni religiose. I racconti evidenziano il ruolo di alcune figure e strumenti digitali nel loro cammino di fede.

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? Domande chiave Come può un educatore italiano aver cambiato la fede a Taiwan?. Cosa ha spinto una studentessa a cercare Dio attraverso Facebook?. Perché la ragione è diventata la bussola per questi fedeli asiatici?. Come si trasforma la solitudine in un incontro con l'Amico?.? In Breve Testimonianze di Zhang Bosco Renquan e Huang Emilia Xiaorou raccolte nel volume La croce e il dragone.. Huang Emilia Xiaorou scopre il movimento tramite foto del Meeting di Rimini del 2010.. Incontri con i sacerdoti della Fraternità San Carlo a Taipei guidano i fedeli taiwanesi.. La causa di beatificazione di Luigi Giussani conclude la fase diocesanica a Taiwan. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taiwan, l’eredità di Giussani: tre fedeli raccontano la loro fede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla crisi al sacro: il diciottenne che ritrova la fede con Giussani? Domande chiave Come può una crisi sentimentale trasformarsi in un incontro con il sacro? Cosa ha spinto un ragazzo ribelle a leggere i testi di... Viaggio del Ricordo, gli studenti di Latina raccontano la loro esperienzaDopo il viaggio del ricordo, gli studenti hanno avuto modo di raccontare la propria esperienza in aule consiliare in Comune a Latina. La rassegna stampa di Caffè Affari - 14 maggio #Trump-Xi, vertice con i miliardari; #Taiwan, la grande paura; Le terre rare con il contagocce: così Pechino ha disarmato gli Usa; Byd punta Mirafiori e Cassino; AI, allarme Bce su #Anthropic; Piano #Meloni sui fo x.com Taiwan, parla l’esperto: Il rischio guerra è più elevato che mai. Ecco il piano di Xi JinpingElia Morelli spiega ad Affaritaliani i piani di Pechino per soffocare l'isola e la contesa globale sui microchip ... affaritaliani.it Mayflower e la Rivoluzione Americana reddit La vicepresidente di Taiwan chiede legami più stretti con l'Unione europeaLe democrazie anche quando lontane non sono sole La pace nello Stretto di Formosa è essenziale per la stabilità globale e la continuità economica e l'opposizione internazionale contro i cambiamenti ... it.euronews.com