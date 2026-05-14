Dalla crisi al sacro | il diciottenne che ritrova la fede con Giussani

Un ragazzo di diciotto anni, inizialmente segnato da una crisi sentimentale, ha riscoperto la fede attraverso la lettura dei testi di un noto fondatore religioso. La sua esperienza rappresenta un passaggio da un momento di difficoltà personale a un percorso di approfondimento spirituale. L'interesse per le opere di Giussani lo ha portato a riflettere sul senso della vita e sul rapporto con il sacro, trasformando il suo percorso emotivo in un percorso di fede.

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? Domande chiave Come può una crisi sentimentale trasformarsi in un incontro con il sacro?. Cosa ha spinto un ragazzo ribelle a leggere i testi di Giussani?. Dove si nasconde la bellezza durante un violento litigio familiare?. Come cambia il comportamento scolastico dopo aver scoperto una nuova fede?.? In Breve Incontro con i testi di don Giussani avvenuto a novembre 2025 a Bergamo.. Il padrino di Cresima aiuta il ragazzo a gestire il conflitto con la madre.. Miglioramento delle capacità relazionali e del dialogo durante le lezioni di filosofia scolastiche.. A Bergamo, il diciottenne Alessandro Saponaro ha deciso di intraprendere il percorso della Cresima dopo un incontro avvenuto a novembre 2025 con i testi di don Giussani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla crisi al sacro: il diciottenne che ritrova la fede con Giussani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casa Bianca tra fede e guerra: il paragone sacro che scuote TrumpWashington vive una domenica di profonda tensione tra simbolismo religioso e decisioni geopolitiche radicali, mentre la Casa Bianca diventa il... Pasquetta batte la fede: il Veneto preferisce il convivio al sacroIl Veneto si posiziona al tredicesimo posto in Italia per l’intensità dello spirito pasquale, mostrando una netta preferenza per le attività...