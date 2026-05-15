Taiwan è ancora al centro di tutto

Taiwan continua a essere una questione centrale nelle relazioni internazionali, con tensioni tra le diverse potenze mondiali. Nonostante le iniziative di alcuni leader per spostare l’attenzione verso altre aree, il governo cinese mantiene una posizione ferma sulla questione. Da parte degli Stati Uniti, ci sono stati tentativi di modificare i focus diplomatici, ma Taipei resta in primo piano nelle discussioni strategiche e militari tra le nazioni coinvolte. La situazione rimane complessa e sotto stretta osservazione a livello globale.

Durante il primo giorno della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina sono emerse chiaramente le differenze di priorità tra lui e il presidente cinese Xi Jinping. Trump è interessato a rinnovare la tregua nella guerra commerciale tra i due paesi, e a stipulare nuovi accordi. Xi è interessato soprattutto – anche se non soltanto – a Taiwan. Giovedì, durante il primo incontro tra i due nella Grande sala del popolo a Pechino, una delle prime cose che Xi ha detto è che Taiwan è «la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti», che deve essere «gestita correttamente». In caso contrario potrebbero esserci «scontri o perfino conflitti». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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TAIWAN BY BIKE [Ep.11] - Invito al tempio Buddista

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