C' è una bomba in via San Nicolò ma è tutto finto | ancora un procurato allarme in centro a Trieste

Nella serata di ieri, si è verificato un episodio di allarme bomba in via San Nicolò, nel centro di Trieste. La presenza di una bomba è stata segnalata, ma successivamente si è scoperto che si trattava di un falso allarme. Questo episodio si aggiunge a una serie di casi simili che si sono verificati nel passato recente nella stessa area.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 6 aprile. L'ultimo di una serie di casi che vengono gestiti con professionalità dalle forze dell'ordine Se dovessimo guardare indietro nel tempo la lista sarebbe lunghissima. L'ultimo episodio in ordine al cosiddetto “allarme bomba” è andato in scena nella centralissima via San Nicolò nella tarda serata di ieri. A gestire la delicata situazione è stata la polizia di Stato, grazie all'arrivo sulla scena delle volanti. Poi, dopo i dovuti controlli, si è scoperto che l'allarme era solo una messinscena. Una delle tante, a cui non ci si abituerà mai, eppure così presenti nelle cronache cittadine. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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