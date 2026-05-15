Tagli capelli corti le tendenze per l'estate 2026 | dal bixie al bob le ispirazioni per un nuovo look
Per l'estate 2026, i tagli di capelli corti si confermano tra le scelte preferite. Tra le opzioni più popolari ci sono il bixie e il bob, due stili che si adattano facilmente a diverse caratteristiche e preferenze. Questi tagli sono apprezzati per la loro capacità di offrire un aspetto fresco e pratico, ideale per le temperature calde. La tendenza si riflette anche nella vasta gamma di ispirazioni proposte, che puntano a valorizzare le caratteristiche di chi sceglie un look più semplice e dinamico.
I capelli corti d'estate sono un must: originali, freschi, versatili, richiedono poca "manutenzione". Bixie, mullet, pixie, bob: ecco le idee di tendenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tagli e colori primavera 2026
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