Tagli capelli corti le tendenze per l'estate 2026 | dal bixie al bob le ispirazioni per un nuovo look

Per l'estate 2026, i tagli di capelli corti si confermano tra le scelte preferite. Tra le opzioni più popolari ci sono il bixie e il bob, due stili che si adattano facilmente a diverse caratteristiche e preferenze. Questi tagli sono apprezzati per la loro capacità di offrire un aspetto fresco e pratico, ideale per le temperature calde. La tendenza si riflette anche nella vasta gamma di ispirazioni proposte, che puntano a valorizzare le caratteristiche di chi sceglie un look più semplice e dinamico.

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