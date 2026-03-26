Durante la stagione primavera-estate 2026, i tagli di capelli corti sono tornati alla ribalta come tendenza principale. Tra le protagoniste di questa moda c’è un’attrice che ha sfoggiato un nuovo hairstyle definito come un “taglio trasformabile”, ideato da un’artista dei capelli. Il look si caratterizza per la sua versatilità, facilità di gestione e compatibilità con la texture naturale dei capelli.

Quella dell'attrice, attualmente in promozione con il suo nuovo film, The Drama, è stata una scelta fatta per puro desiderio personale, fuori da impegni di copione. Zendaya, infatti, voleva qualcosa di versatile, che rispettasse la sua texture naturale. «Quando i capelli sono al naturale, il taglio non sembra un caschetto. Appare piuttosto come un bixie», ha raccontato ancora l'esperta. O, se vogliamo cavalcare gli ultimi trend, diremmo noi un trixie, un'evoluzione del taglio pixie dalla struttura più decisa, con scalature più marcate, e con micro-frange o ciuffi leggermente sfilati, soft, che regalano ariosità e movimento.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'haircut «trasformabile» di Zendaya e i tagli corti della Primavera-estate 2026 di tendenza. Le ispirazioni dai saloni e dalle star

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