A Roma, la primavera è chic e sboccia nel front row. Succede alla sfilataevento Interferenze di Valentino, con un parterre affollato di celebrity amiche della maison. Da Gwyneth Paltrow a Bianca Balti, passando per le icone maschili contemporanee. Un trionfo di pizzi, fiocchi e ricami dorati, in cui spiccano gli hair look di ultimissima tendenza perfetti per salutare l'inverno. Madonna ferma Milano: pizzo e corsetto in prima fila alla sfilata Dolce&Gabbana X Leggi anche › Lettere d'addio. Il mondo della moda (e non solo) rende omaggio a Valentino Garavani I trend beauty nel parterre di Valentino. Nella cornice senza tempo di Roma, la bellezza smette di essere solo ornamento per diventare un fil rouge di tendenze che anticipano la prossima stagione fredda.

© Iodonna.it - Il front row della sfilata "Interferenze" lancia le nuove tendenze capelli. Dal ritorno del liscio specchiato di Gwyneth Paltrow al romantico micro bob di Bianca Balti, fino al pixie cut di Micaela Ramazzotti. Ecco i tagli e i colori che domineranno la primavera

Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederàSuperato il giro di boa del terzo appuntamento, arriva per il Festival una delle serate più attese: quella delle cover.

Leggi anche: Milano, moda e star: Demi Moore, Madonna e Armani dominano i front row. Dal biker radicale al boudoir consapevole, fino al tailleur pantalone da copiare in primavera

