Dopo i Campionati Europei di taekwondo, il primo grande appuntamento della stagione 2026, è tempo di fare i conti per l’Italia. La squadra nazionale non si concentra più solo sulla figura di Alessio dell’Aquila, ma si apre a nuove possibilità grazie alle recenti prestazioni dei ricambi. Le competizioni hanno portato a riflessioni sul ruolo dei diversi atleti per il futuro, mentre le gare di quest’anno hanno segnato un passo avanti rispetto alle edizioni precedenti.

È tempo di bilanci in casa Italia al termine di un’edizione sicuramente positiva dei Campionati Europei di taekwondo, primo grande evento della stagione 2026. In assenza di Vito Dell’Aquila e Simone Alessio era importante misurare lo stato di salute del movimento azzurro, che ha risposto alla grande sia in termini di risultati che soprattutto di prestazioni in relazione all’età e alla poca esperienza di alcuni giovani su questi palcoscenici. A Monaco di Baviera la delegazione italiana ha collezionato la bellezza di quattro medaglie, archiviando due argenti e due bronzi ma anche cinque quinti posti che lasciano qualche rimpianto per una prestazione di squadra che avrebbe forse meritato anche qualcosa in più per quanto dimostrato in pedana da quasi tutti gli azzurri impegnati nella rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, l’Italia non è più solo Dell’Aquila-Alessio! E i ricambi pongono il tema del ballottaggio…

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