Taekwondo | Vito Dell’Aquila vince secondo posto per Alessio e Frassica

Al Bulgarian Open di Taekwondo a Sofia, Vito Dell’Aquila ha conquistato la vittoria, mentre Alessio e Frassica si sono piazzati rispettivamente al secondo posto. L’evento ha aperto la stagione continentale, coinvolgendo atleti di diversi paesi e rappresentando una delle prime competizioni ufficiali in programma quest’anno. La competizione si è svolta negli ultimi giorni e ha visto in azione numerosi praticanti di questa disciplina.

Il Bulgarian Open di Taekwondo, andato in scena a Sofia in questi giorni, ha rappresentato uno dei primi appuntamenti di rilievo della stagione continentale. Il torneo è stato soprattutto utile per testare la condizione degli atleti dopo la preparazione invernale e per accumulare punti preziosi in vista degli eventi più pesanti della primavera. Al Bulgarian Open di Taekwondo, l'Italia risponde presente, mostrando segnali incoraggianti soprattutto con i suoi nomi di punta. Tra i senior, riflettori puntati su Vito Dell'Aquila, impegnato nella categoria -63 kg. L'azzurro ha conquistato la vittoria al termine di un percorso convincente, fatto di gestione tattica e qualità tecnica. Vito Dell'Aquila sale sul gradino più alto nei -63 kg al Bulgarian Open di Taekwondo. L'azzurro ha conquistato il titolo grazie a una prova di maturità e una gestione lucida dei momenti decisivi. La spedizione azzurra può sorridere anche grazie ai due argenti.