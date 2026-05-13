Taekwondo ancora Italia agli Europei di Monaco | bronzo Iurlaro nei -63kg

Agli Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera, l’Italia conquista la terza medaglia in tre giorni. Questa volta, un atleta nella categoria -63 kg si è aggiudicato il bronzo, portando a tre il numero di medaglie azzurre durante la competizione. La gara si svolge nella città tedesca dal 11 maggio e prosegue con le sfide delle varie categorie.

Monaco di Baviera, 13 maggio 2025 – Terza medaglia azzurra in tre giorni agli Europei di Taekwondo a Monaco di Baviera. Dopo il bronzo di Denis Baretta e l’argento del giovanissimo Abderrahman Touiar, Ludovico Iurlaro conquista la medaglia di bronzo nella categoria -63kg maschile. Iurlaro, classe 2007, chiude al terzo posto dopo un cammino aperto con tre combattimenti vinti, interrotto in semifinale dal norvegese Kristian Storsul Borgen. Per Iurlaro è una conferma di livello continentale: a dicembre 2025, a Pristina, aveva già conquistato il titolo europeo Under 21. Diciannove anni, cresciuto nello stesso vivaio che ha portato Vito Dell'Aquila all'oro olimpico di Tokyo, Iurlaro costruisce il bronzo fin dal primo combattimento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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