Svolta imminente per Doumbia | confermata l’anticipazione di CM

Il centrocampista classe 2003 sta per lasciare il Venezia, secondo quanto riportato da Calciomercato. La notizia si riferisce a un’anticipazione già diffusa e ora confermata, indicando una svolta prossima per il giocatore. La decisione di lasciare la squadra arriva dopo settimane di voci e trattative e si concretizza con l’addio imminente. Non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo o la destinazione futura del calciatore.

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Il centrocampista classe 2003 sta per dire addio al Venezia Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it dell’11 maggio, in cui si parlava di settimana decisiva per l’addio di Doumbia al Venezia. Insomma, di una svolta imminente per quanto riguarda il futuro prossimo del centrocampista autore di una grande stagione e nel mirino delle due grandi rivali del Portogallo, Sporting CP e Benfica. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’inserimento del Benfica ha messo in allarme lo Sporting CP, intenzionato a confermare la propria pole. In buona sostanza, a non lasciarsi fregare il classe 2003, uno degli elementi chiave del Venezia di Stroppa fresco di ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta imminente per Doumbia: confermata l’anticipazione di CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Venezia, derby di Lisbona per Issa Doumbia: le ultime | CMIl centrocampista di Treviglio sembra destinato a salutare il club fresco di promozione in Serie A Potrebbe essere in Portogallo il futuro prossimo... Delusione Zhegrova, cessione imminente per il kosovaro: la destinazione | CMEdon Zhegrova ha deluso e adesso la Juventus è pronta a cederlo in estate: ecco le ultimissime sul kosovaro.