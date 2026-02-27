Delusione Zhegrova cessione imminente per il kosovaro | la destinazione | CM

La Juventus si prepara a cedere Edon Zhegrova in vista della prossima stagione. Dopo alcune stagioni in cui il giocatore non ha soddisfatto le aspettative, il club sta valutando le opzioni più appropriate per la sua cessione. La decisione si inserisce in un contesto di rinnovamento della rosa e di ricerca di nuove opportunità di mercato. La destinazione finale del kosovaro sarà comunicata nelle prossime settimane.

Edon Zhegrova ha deluso e adesso la Juventus è pronta a cederlo in estate: ecco le ultimissime sul kosovaro. Sembrava aver cambiato la gara con il suo ingresso in campo e con la sua velocità ha creato tante difficoltà alla difesa del Galatasaray, ma Edon Zhegrova ha fallito un’occasione d’oro che poteva valere il 4-0 e il suo errore pesa come un macigno. La Juventus e i tifosi sono delusi dal rendimento dell’esterno kosovaro che, dunque, potrebbe cambiare aria al termine della stagione in corso. La destinazione più probabile rimane la Premier League. Secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’, l’Everton sarebbe pronto a tornare alla caricare in estate per portarlo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Zhegrova Juve, confermata la scelta di Spalletti: chance dal primo minuto per il kosovaro, agirà in quella posizione. La decisionedi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, l’attesa è finita: il kosovaro debutta dal primo minuto, il tecnico lo aveva annunciato e ora si aspetta la...

Zhegrova titolare con il Pafos: cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1?di Redazione JuventusNews24Zhegrova titolare con il Pafos: cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1?.