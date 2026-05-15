Suzuki convocato dal Giappone | dal Parma al Mondiale poi sarà mercato
Il portiere del Parma è stato convocato dal ct della nazionale giapponese per il prossimo Mondiale, confermando la sua presenza nella rosa ufficiale. La chiamata segna un riconoscimento importante per l’atleta, che si prepara a rappresentare il suo paese in una competizione internazionale di rilievo. Dopo aver avuto un ruolo crescente nel club, la convocazione apre anche scenari sul futuro in vista del mercato, con possibili sviluppi legati alle sue prestazioni e alla sua carriera.
Zion Suzuki si prende il Giappone. Il portiere del Parma è stato ufficialmente convocato dal ct Hajime Moriyasu per il prossimo Mondiale, confermando il ruolo sempre più centrale dell’estremo difensore crociato all’interno della nazionale nipponica. Una chiamata prestigiosa che certifica la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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