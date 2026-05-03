Inter Parma LIVE 0-0 | clamorosa traversa di Barella poi Suzuki è miracoloso su Thuram!

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Parma, nel 35° turno di Serie A 202526. Durante la partita, Barella ha colpito una traversa con un tiro potente, mentre Suzuki si è reso protagonista di una parata decisiva su Thuram. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0, offrendo momenti di tensione tra le due squadre.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 0-0: clamorosa traversa di Barella, poi Suzuki è miracoloso su Thuram! PARMA 1-2 INTER | ULTIMI MINUTI AL CARDIOPALMA | DE VRIJ E BASTONI LA RIBALTANO NEL FINALE Notizie correlate Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversaMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: traversa clamorosa di Montero!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Inter-Parma, il risultato LIVE8' - Delprato se lo divora, ma c'era fuorigioco. Super palla gol per il Parma: cross dalla sinistra e inserimento di Delprato al centro. Il suo colpo di testa, da due passi, va clamorosamente alto! Vi ... sport.sky.it Inter-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di Barella e gran parata di SuzukiLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it , Questa è Inter-Parma @PIERPARDO Segui #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, LIVE ora su #DAZN x.com Marotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: "Inchiesta Rocchi Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo tranquillissimi, avendo agito sempre con la massima correttezza" - facebook.com facebook