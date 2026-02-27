Nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 26 febbraio, è stata centrata una vincita di 1,5 milioni di euro. Il

La schedina vincente è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) mentre altre due da oltre 60mila euro sono state giocate a Montebello della Battaglia (Pavia) e a Dervio (Lecco). Il Jackpot vola a 126,9 milioni Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 33 di giovedì 26 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 27 febbraio 2026. Intanto tre giocatori festeggiano perché sono state realizzate tre vincite. La prima giocata vincente con 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 1.566.385,08 euro complessivi. Centrato giocando 3 euro è stata realizzata a Casnigo (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Bonandrini, 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, centrata una vincita da 1,5 milioni

