Monopoli-Benevento i convocati di Floro Flores | quattro assenti

Sono 23 i calciatori convocati da mister Floro Flores per la partita tra Monopoli e Benevento, in programma domani alle 20:30 allo stadio “Veneziani”. Tra i convocati ci sono anche quattro assenti. La lista ufficiale è stata comunicata in vista della sfida di campionato.

Sono 23 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al “Veneziani” (ore 20:30) contro il Monopoli. Assenti Ricci, Simonetti, Nardi e Mehic. PORTIERI: Esposito, Vannucchi, Russo.DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Caldirola, Celia.CENTROCAMPISTI: Maita, Prisco, Talia, KouanATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini. Mondiali, 28 convocati dell’Italia per i playoff: la novità è Palestra. Tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli Referendum, in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11%: Benevento e Napoli. VIDEO Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monopoli-Benevento, i convocati di Floro Flores: quattro assenti Articoli correlati Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores: quattro assentiAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32^... Benevento-Siracusa, i convocati giallorossi: tre assenti per Floro FloresAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 23^... Altri aggiornamenti su Monopoli Benevento i convocati di Floro... Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI, MONOPOLI-BENEVENTO: DIRIGE D’EUSANIO; Calcio. Monopoli-Benevento, al via la prevendita per il settore ospiti: divieto per i residenti nel Sannio; Monopoli, trasferta vietata per i residenti nella provincia di Benevento; 33° giornata di Serie C, Benevento a Monopoli per consolidare la vetta. Catania, lunedì esordio per Viali contro il Casarano. MONOPOLI-BENEVENTO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORESAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 33^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Monopo ... sanniosport.it Pronostico SS Monopoli vs Benevento – 23 Marzo 2026Il ritorno della Serie C propone un appuntamento di grande interesse: SS Monopoli - Benevento, in programma il 23 Marzo 2026 alle 20:30 presso lo Stadio Vito ... news-sports.it Monopoli, Casarano e Altamura sfidano le prime tre, Benevento, Catania e Salernitana #Benevento facebook NEXT MATCH! Lunedì 23 marzo 2026, ore 20,30 Monopoli - Benevento Vito Simone Veneziani, Monopoli Giornata 33, Serie C Sky Wifi #monopoli #monben #SerieCSkyWifi x.com