Al termine dell’allenamento odierno, l’allenatore del Benevento ha comunicato i nomi dei calciatori convocati per la partita contro il Foggia, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Quattro giocatori sono stati esclusi dalla lista dei convocati, mentre il resto dei componenti della rosa è stato chiamato a scendere in campo. La sfida tra le due squadre si avvicina.

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Foggia. Out i lungodegenti Nardi, Ricci, Simonetti e Mehic. 19 Borghini Diego 33 Caldirola Luca 13 Celia Raffaele 20 Ceresoli Andrea 77 Pierozzi Edoardo 25 Romano Raffaele 23 Saio Pietro 14 Scognamillo Stefano 3 Sena Francesco Pio 7 Carfora Lorenzo 99 Della Morte Matteo 11 Lamesta Davide 10 Manconi Jacopo 32 Mignani Guglielmo 9 Salvemini Francesco 93 Tumminello Marco VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores: quattro assenti

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