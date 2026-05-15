Superbike oggi in tv GP Cechia 2026 | orari prove libere programma streaming
Dopo due settimane di pausa, il campionato mondiale Superbike 2026 riprende questo fine settimana con il Gran Premio della Repubca Ceca. La giornata prevede prove libere, qualifiche e le gare ufficiali trasmesse in diretta streaming e in televisione. Gli appassionati potranno seguire gli eventi rispettando gli orari stabiliti, con il programma completo pubblicato sul sito ufficiale e sui canali dedicati. La gara si svolge sul circuito ceco, con le sessioni che si svolgono nel corso della giornata.
Dopo due settimane di stop, il Mondiale Superbike 2026 ritorna questo weekend con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il quinto round della stagione si correrà sul tracciato di Most e metterà in palio punti importanti per la classifica piloti. Ad oggi il grande protagonista è senza dubbio Nicolò Bulega. Il reggiano ha raggiunto al Balaton Park la sedicesima vittoria consecutiva e proverà in questo weekend ad allungare l’incredibile striscia. Dopo quattro appuntamenti, il ducatista ha già conquistato un totale di 248 punti, con un vantaggio di 82 punti sul suo compagno di squadra Iker Lecuona. L’emiliano andrà inoltre alla ricerca del 26esimo podio consecutivo, per continuare a far segnare un ulteriore record. 🔗 Leggi su Oasport.it
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