Superbike oggi GP Olanda 2026 | orari prove libere tv programma streaming

Oggi prende il via il weekend del Gran Premio d’Olanda 2026, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Le prove libere del venerdì segnano l’inizio delle attività, con orari e dettagli sulla copertura televisiva, il programma completo e le opzioni di streaming disponibili per gli appassionati. La manifestazione si svolge sul circuito olandese, dove i piloti si preparano ad affrontare le sessioni di prove e le qualifiche previste nei prossimi giorni.

Comincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio d’Olanda 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. Dopo tre settimane di pausa si gareggia sul mitico circuito TT di Assen in uno degli appuntamenti più suggestivi e spettacolari dell’anno per la massima categoria riservata alle derivate di serie. L’uomo da battere è sempre Nicolò Bulega, dominatore incontrastato del campionato (in seguito al passaggio in MotoGP di Toprak Razgatlioglu) con all’attivo 124 punti in classifica generale su 124 disponibili e soprattutto una sequenza aperta di dieci vittorie consecutive considerando le quattro con cui aveva chiuso la passata stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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