Superbike oggi GP Portogallo 2026 | orari prove libere tv programma streaming

Oggi, venerdì 27 marzo, si svolge a Portimao la prima giornata del weekend di gare del Mondiale 2026 di Superbike, giunta alla seconda tappa. Sono in programma le prove libere, con orari e programmazione disponibili, e la copertura sarà offerta anche in streaming e in diretta televisiva. La manifestazione si svolge sul circuito di Portimao, in Portogallo.

Oggi, venerdì 27 marzo, prima giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato di Portimao si riprende il discorso da dove lo si era lasciato e le squadre dovranno sfruttare le due sessione di prove libere previste per mettere a punto le moto ed essere pronte a quel che accadrà nel fine-settimana. Nicolò Bulega e la Ducati si presentano dopo la tripletta nel round di apertura a Phillip Island. Il ruolo di favoriti è d’obbligo. L’emiliano ha nel mirino i dieci successi consecutivi che lo porterebbero nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Ci sarà poi il ritorno in pista di Jonathan Rea che, in qualità di collaudatore della Honda HRC, sostituirà l’infortunato Dixon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Superbike, GP Australia 2026: orari prove libere, tv, streaming Leggi anche: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming Approfondimenti e contenuti su Superbike oggi Temi più discussi: Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; SBK 2026. GP del Portogallo. Gli ORARI TV del GP di Portimao; Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingOggi, venerdì 27 marzo, prima giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato di Portimao si riprende il ... oasport.it Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel MondialeDa venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale Superbike. oasport.it Accadde oggi, tre anni fa, il mio ritorno in moto dal Sud Africa. #AfricaTwin #overlander #fabryrock - facebook.com facebook