Superbike Bulega detta subito legge nelle FP1 a Most Bene Montella

Nelle prime sessioni di prove libere della Superbike a Most, Nicolò Bulega ha ottenuto il miglior tempo, dimostrando un buon ritmo fin dall'inizio. La gara si svolge nel fine settimana in Repubblica Ceca, dove si sta disputando il quinto round del Campionato del Mondo 2026. Anche Montella ha preso parte alle FP1, mostrando segnali positivi. La pista di Most ospita questo appuntamento che vede in scena le competizioni del campionato mondiale di quest'anno.

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Non cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il GP della Cechia, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026. Il ducatista ha dominato in lungo ed in largo nella prima sessione di prove libere, dimostrando di volersi rendere artefice di un monologo anche in questa occasione. Nello specifico il leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:31.130, rifilando 0.258 a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), il quale ha strappato la seconda posizione precedendo l’altra Aruba.it Racing guidata Iker Lecuona, terzo con un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega detta subito legge nelle FP1 a Most. Bene Montella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BULEGA e la volta in cui si perse nel deserto in Qatar #motogp Sullo stesso argomento Leggi anche: Superbike: Bulega detta subito legge nella FP1 a Most, bene Montella Superbike, Sam Lowes anticipa Bulega nelle FP1 di PortimãoSi è conclusa poco fa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Superbike: Bulega detta subito legge nella FP1 a Most, bene MontellaNon cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il ... oasport.it Superbike a Balaton: Lecuona tiene dietro Bulega nelle prove libereMiglior tempo per Lecuona nelle prove libere di Superbike a Balaton, con Bulega subito alle sue spalle. Molto veloce Sam Lowes (3°), poi gli italiani Baldassarri, Surra e Montella. Col settimo posto d ... sport.sky.it