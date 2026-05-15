Superbike | Bulega detta subito legge nella FP1 a Most bene Montella

Nella prima sessione di prove libere della Superbike a Most, Nicolò Bulega ha segnato il miglior tempo, dimostrando un buon passo in vista delle qualifiche. La gara si svolge in Repubblica Ceca, dove si disputa il quinto round del Campionato Mondiale 2026. Tra gli altri piloti in pista, Montella si è distinto con un buon risultato, che ha contribuito a movimentare la prima giornata di lavoro sul circuito. La competizione prosegue con le sessioni successive in vista delle sfide del fine settimana.

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