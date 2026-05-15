Superbike | Bulega detta subito legge nella FP1 a Most bene Montella
Nella prima sessione di prove libere della Superbike a Most, Nicolò Bulega ha segnato il miglior tempo, dimostrando un buon passo in vista delle qualifiche. La gara si svolge in Repubblica Ceca, dove si disputa il quinto round del Campionato Mondiale 2026. Tra gli altri piloti in pista, Montella si è distinto con un buon risultato, che ha contribuito a movimentare la prima giornata di lavoro sul circuito. La competizione prosegue con le sessioni successive in vista delle sfide del fine settimana.
Non cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026. Il ducatista ha dominato in lungo ed in largo nella prima sessione di prove libere, dimostrando di voler rendersi artefice di un monologo anche in questa occasione. Nello specifico il leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:31.130, rifilando 0.258 a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) il quale ha strappato la seconda posizione precedendo l’altra Aruba.it Racing guidata Iker Lecuona, terzo con un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
BULEGA valuta la possibilità di tornare nel mondo della MOTOGP #motogp
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