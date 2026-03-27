Superbike Sam Lowes anticipa Bulega nelle FP1 di Portimão

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa del Campionato Mondiale Superbike 2026. Durante le FP1, Sam Lowes ha segnato il miglior tempo, precedendo Bulega, che si è classificato secondo. La sessione ha visto coinvolti diversi piloti, con alcune sorprese nelle posizioni di vertice.

Si è conclusa poco fa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Dopo oltre un mese da Philip Island, sul circuito di Portimão i grandi protagonisti sono tornati in pista per trovare i migliori assetti in vista della prosecuzione del weekend portoghese. Al termine dei 45? previsti, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Sam Lowes che ha stampato il crono di 1:40.287. Il britannico, in sella alla sua Ducati del ELF Marc VDS Racing Team, è riuscito ad anticipare per soli 4 centesimi la Ducati di Nicolò Bulega. Tempo di 1:40.291 per il centauro italiano che è rimasto sempre nelle prime posizioni, non dimostrando mai una netta superiorità sugli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Sam Lowes anticipa Bulega nelle FP1 di Portimão Articoli correlati Superbike, Nicolò Bulega svetta nel Day-2 dei test di Portimao dominati dalla pioggiaSi chiudono, tra tanta pioggia, i test pre-stagionali dedicati alla Superbike di Portimao (Portogallo). Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel MondialeDa venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale... Una raccolta di contenuti su Sam Lowes Sbk 2025 in Ungheria: prove libere a Sam Lowes, poi Toprak e Iannone. Tempi e risultatiSesto crono per Alvaro Bautista, poi la Bimota di Alex Lowes, mentre per Nicolò Bulega arriva solo un'ottava piazza dovuta a un feeling non perfetto con la moto (soprattutto in frenata). Danilo ... sport.sky.it Alex & Sam Lowes: World Superbike rivalry 'a dream' for British twinsAlex Lowes (left) leads the series by nine points going into the second round of races in Barcelona Early World Superbike leader Alex Lowes says having his twin brother Sam on the grid with him this ... bbc.co.uk