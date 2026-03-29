Superbike Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale!

Nella seconda tappa del Mondiale Superbike 2026, disputata a Portimao, Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella Superpole Race. La gara si è conclusa con una vittoria netta del pilota, che ha aumentato il suo vantaggio in classifica mondiale. La competizione si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni climatiche variabili, con Bulega che ha mantenuto un ritmo costante durante tutta la manche.

Nicolò Bulega prosegue senza intoppi nella sua cavalcata trionfale e vince agevolmente anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. L’emiliano del team ufficiale Ducati conserva dunque l’imbattibilità stagionale (5 su 5) e si aggiudica il nono successo di fila, tenendo conto delle quattro affermazioni collezionate a fine 2025. Il vice-campione iridato in carica, nuovo dominatore della categoria dopo il passaggio in MotoGP del turco Toprak Razgatlioglu, si porta così ad un passo dalla tripletta sul tracciato di Portimao in vista di gara-2, che potrebbe consentirgli di arrivare a quota 10 manche vinte consecutivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale! Articoli correlati Superbike, Nicolò Bulega domina anche la superpole race e allunga a +11 nella generaleUno scatenato Nicolò Bulega si è aggiudicato anche la superpole race del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di superbike... Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo Tutti gli aggiornamenti su Nicolò Bulega Temi più discussi: PREVIEW: speranze in casa per Oliveira a Portimao, Bulega vuole continuare a dettare legge nel WorldSBK; Superbike Portimao Prove 1: Chi l'avrebbe detto? Bimota mette il sale sulla coda Ducati; SBK 2026. GP del Portogallo a Portimao. Nicolò Bulega davanti a tutti anche nella tana di Oliveira?; LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega cerca la fuga nel Mondiale. Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega allunga a suon di vittorieIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it SBK 2026. GP del Portogallo a Portimao. Nicolò Bulega: Non vedo l’ora di arrivare al 100% [GALLERY]Per ritrovare lo stesso feeling che avevo con la vecchia Panigale dobbiamo cambiare alcune cose. Ho fatto il giro record guidando sporco. In gara ho rischiato di cadere e mi sono salvato con il gomito ... moto.it SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA TRIONFA ANCHE IN SUPERPOLE RACE Anche la Superpole Race di Portimao è un assolo di Nicolò Bulega, che fa 5 su 5 in stagione. A podio Iker Lecuona e Miguel Oliveira come in Gara 1, poi Alex Lowes. A seguire S - facebook.com facebook Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade Montella - x.com