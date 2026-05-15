Recentemente si sono intensificati i dibattiti sull’intelligenza artificiale, con alcune voci che sostengono che potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro. Tuttavia, non mancano opinioni che considerano questa tecnologia come un’opportunità di crescita e innovazione. Nel frattempo, un’azienda ha avviato un progetto partendo da Brescia, con l’obiettivo di creare un hub che unisce servizi digitali, sia in ambienti fisici che virtuali, per favorire lo sviluppo di nuove soluzioni nel settore tecnologico.

L’avventura di Talent Garden è partita da Brescia per esportare l’idea di una combinazione di servizi digitali fuori dai confini reali e virtuali. Davide Dattoli è il fondatore di un'azienda che oggi ha 26 Campus in 8 Paesi diversi e che offre spazi di coworking, una scuola internazionale per la crescita professionale e programmi di corporate transformation realizzati su misura per le aziende. E soprattutto, ora, tanta formazione in materia di intelligenza artificiale, perché - come dice lui - “è il momento di fare meno dibattiti e dare più occasioni di comprensione concreta della rivoluzione tecnologica”. Da dove bisogna partire? “Io credo che dovremmo smettere di fermarci al dualismo “cose meravigliose vs cose terribili” e iniziare a capire come l’IA funziona davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sull’IA troppi dibattiti e non è vero che ucciderà il lavoro”

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Troppi Torti Arbitrali per la LAZIO Che Non Posso Più Ignorare!

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