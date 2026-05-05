Al Campus torna la Festa dell’Europa | dibattiti e incontri sull’Unione che cambia

Al Campus di Forlì si svolge la 27ª Festa dell’Europa, evento promosso dal Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa dell’Università di Bologna. La manifestazione prevede un programma di dibattiti e incontri dedicati ai temi dell’Unione Europea e ai suoi cambiamenti. La festa si tiene presso il Campus e coinvolge studenti, docenti e pubblico interessato a approfondire questioni legate all’Europa.

Forlì torna a celebrare la Festa dell’Europa con un ricco calendario di iniziative promosso dal Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa (Cesipe) dell’Università di Bologna, che quest’anno organizza la 27ª edizione della manifestazione. Un appuntamento ormai storico per il territorio, che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate L’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile incontri, proiezioni, dibattiti, presentazioniL’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile un ventaglio di iniziative che testimoniano una volta di più l’attenzione e l’impegno... Russia, missili nucleari ai confini dell'Unione Europa: l'allarme dell'opposizione bielorussaLa Russia starebbe aumentando la presenza di missili nucleari vicino ai confini dell'Unione Europea, con un possibile dispiegamento in Bielorussia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Vanchiglia torna la calma, gli antagonisti si ritrovano ai giardini accanto al campus Einaudi; Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di Arezzo; Un’estate da vivere (e creare): a Cocquio torna il campus tra sport, arte e divertimento; I giovani ricercatori al centro dell'incontro della Statale alla Mind Innovation Week. Tumori al seno: Campus Bio-Medico, domenica torna nel centro di Roma BicinrosaPromuovere stili di vita sani e ribadire l’importanza della diagnosi precoce quale arma più efficace contro il tumore del seno. Con questi obiettivi domenica 12 aprile torna nel centro di Roma ... agensir.it Salute e benessere al centro, torna il poliambulatorio al Campus TeramoL'Università degli Studi di Teramo rinnova il suo impegno per la tutela della salute studentesca confermando, anche per l'anno in corso, l'attivazione del Poliambulatorio Medico all'interno del Campus ... ansa.it Da giovedì a sabato, torna in piazza Scaravilli il Campus By Night, giunto alla sua 23esima edizione. A partire dal... - facebook.com facebook