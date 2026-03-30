sicurezza sulle strade ubriachi al volante denunciati due 30enni

Nel fine settimana, la Compagnia dei carabinieri di Macerata ha effettuato numerosi controlli sulla sicurezza stradale, impiegando dieci militari e cinque pattuglie in città e nei Comuni vicini. Durante le operazioni sono stati denunciati due uomini di 30 anni per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Nessun altro dettaglio sui risultati specifici delle verifiche è stato comunicato.

Raffica di controlli, nel fine settimana sul fronte della sicurezza sulle strade. La Compagnia dei carabinieri di Macerata ha impiegato 10 militari e cinque pattuglie, sia in città che nei Comuni limitrofi. Il risultato: due denunce per guida in stato di ebbrezza, una segnalazione per stupefacenti, oltre al controllo di 5 esercizi pubblici, 60 persone e 11 veicoli. A Macerata i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 28enne di origini ucraine. Il giovane, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada nel centro abitato fortunatamente senza causare danni ad altre persone. Sottoposto ad alcoltest, era risultato con un tasso alcolemico di 1,83 grammilitro, quasi quattro volte oltre il limite consentito (0,50). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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