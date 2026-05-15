Sulla Flotilla pure il grillino Dario Carotenuto | Garanzia istituzionale di protezione

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annuncio della ripartenza dalla Turchia, la Flotilla ha confermato che salperà presto da un porto turco. A bordo ci sono anche rappresentanti politici, tra cui un esponente del Movimento 5 Stelle. La missione è volta a portare aiuti umanitari nella regione. Le autorità turche hanno garantito la protezione della nave durante il viaggio. La decisione di ripartire arriva dopo alcuni giorni di attesa e discussioni tra gli organizzatori e le autorità locali.

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Mentre la Flotilla ha già annunciato la ripartenza dalla Turchia, precisamente dal porto di Marmaris, per Gaza, con probabile scalo a Cipro nei prossimi giorni, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ha annunciato che su una di quelle barche c’è anche lui, come testimoniano anche i video con un giornalista de Il Fatto Quotidiano. Con un volo da Roma ha raggiunto Istanbul e da lì Marmaris, per imbarcarsi e dirigersi con gli attivisti verso Gaza. “Con la mia presenza, unico parlamentare imbarcato, voglio non solo testimoniare il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle a una missione umanitaria e politica che ridà dignità a un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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