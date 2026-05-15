Dopo l'annuncio della ripartenza dalla Turchia, la Flotilla ha confermato che salperà presto da un porto turco. A bordo ci sono anche rappresentanti politici, tra cui un esponente del Movimento 5 Stelle. La missione è volta a portare aiuti umanitari nella regione. Le autorità turche hanno garantito la protezione della nave durante il viaggio. La decisione di ripartire arriva dopo alcuni giorni di attesa e discussioni tra gli organizzatori e le autorità locali.

Mentre la Flotilla ha già annunciato la ripartenza dalla Turchia, precisamente dal porto di Marmaris, per Gaza, con probabile scalo a Cipro nei prossimi giorni, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ha annunciato che su una di quelle barche c’è anche lui, come testimoniano anche i video con un giornalista de Il Fatto Quotidiano. Con un volo da Roma ha raggiunto Istanbul e da lì Marmaris, per imbarcarsi e dirigersi con gli attivisti verso Gaza. “Con la mia presenza, unico parlamentare imbarcato, voglio non solo testimoniare il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle a una missione umanitaria e politica che ridà dignità a un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulla Flotilla pure il grillino Dario Carotenuto: “Garanzia istituzionale di protezione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Flotilla, si imbarcherà anche il deputato M5s Dario Carotenuto: sarà l’unico parlamentare a bordo

Flotilla, e tre! Si riparte dalla Turchia con un “imbucato speciale” a bordo: il pentastellato Carotenuto. L’annuncio roboante (video)Dalle scatolette di tonno al mare aperto, e dalle piazze e i palazzi con rotta a dritta su Gaza, la parabola del Movimento5Stelle si arricchisce di...

Con la Flotilla parte pure la barca anarchica: Si chiama come Kyriakos Xymitiris x.com

Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame reddit

Sulla Flotilla pure il grillino Dario Carotenuto: Garanzia istituzionale di protezioneIl parlamentare pentastellato è salito a bordo a Marmaris in Turchia e sta ora navigando con gli attivisti sulla stessa barca che ospita i giornalisti del Fatto Quotidiano ... ilgiornale.it

Saif Abukeshek: La Flotilla porta la voce dei palestinesi, dobbiamo lavorare anche a terra per svegliare le coscienzeLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Saif Abukeshek: La Flotilla porta la voce dei palestinesi, dobbiamo lavorare anche a terra per svegliare le coscienze pubblicato il 13 Maggio 20 ... ilfattoquotidiano.it