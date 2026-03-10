Tutti i meme sul video virale dell’assaggio di McDonald’s alcuni sono esilaranti

Sul video virale dell’assaggio di McDonald’s, i meme si sono moltiplicati rapidamente online. Alcuni sono divertenti, altri ironici, ma tutti condividono l’elemento comune di un singolo morso. La clip ha catturato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato e creato contenuti umoristici sulla scena. L’effetto è stato immediato e diffuso sui social network in poche ore.

A volte basta un morso. Uno solo. Piccolo, misurato, quasi impercettibile. E l’internet si scatena. È quello che è successo a Chris Kempczinski, amministratore delegato di McDonald’s, quando ha pubblicato un breve video in cui assaggiava il nuovo Big Arch, il panino che la catena stava per lanciare negli Stati Uniti. Doveva essere un momento ordinario di leadership aziendale: il capo che mostra fiducia nel prodotto, un gesto di marketing classico. Invece è diventato un caso virale da oltre 4,5 milioni di visualizzazioni, con parodie e meme che hanno raggiunto decine di milioni di persone in tutto il mondo. Il problema non è stato il burger. Il Big Arch, con le sue 1. 🔗 Leggi su Screenworld.it

