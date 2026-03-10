Un beagle thailandese con occhi espressivi sta attirando l’attenzione sul web grazie alle sue foto divertenti. Le immagini mostrano un cane con un volto che sembra quasi umano, e questo ha fatto sì che diventasse un fenomeno virale. Mootoo, questo è il suo nome, sta conquistando molti utenti online con le sue espressioni facciali particolari.

Ci sono volti che raccontano storie senza bisogno di parole. E poi c’è Mootoo, un beagle thailandese che ha trasformato l’arte dell’espressione facciale in un fenomeno globale. Con più di un milione di follower su Instagram, questo cane dal muso straordinariamente eloquente ha conquistato il cuore degli utenti di mezzo mondo grazie a una caratteristica che lo rende unico: le sue espressioni sono così incredibilmente umane da risultare quasi inquietanti nella loro perfezione. Non stiamo parlando del solito cane fotogenico che fa tenerezza con gli occhi dolci. Mootoo possiede un repertorio emotivo degno di un attore di metodo: dal side-eye più giudicante che abbiate mai visto, a quello sguardo assonnato e disilluso che tutti conosciamo fin troppo bene il lunedì mattina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il beagle con gli occhi da umano che sta conquistando il web: le foto sono esilaranti

