Sul muro del mulino il murales della mano dell' uomo che interviene sulla natura | opera visibile dal fiume
Sul muro di un mulino lungo il fiume è stato dipinto un murale raffigurante una mano umana che interviene sulla natura. L’opera, visibile dal fiume, è stata realizzata con l’obiettivo di lasciare un segno di rigenerazione urbana e di commemorare l’alluvione che ha colpito l’area. Il progetto è stato promosso dal Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, che ha scelto questo luogo come simbolo di rinascita e memoria. La realizzazione è stata affidata a un artista locale.
Con l’obiettivo di lasciare sul territorio un segno visibile di rigenerazione urbana di questi luoghi e un gesto commemorativo dell’alluvione in uno dei luoghi simbolo della stessa, il Consorzio di solidarietà sociale di Forlì-Cesena, ha voluto far realizzare un murale in uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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