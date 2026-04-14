Nessuna traccia dell' uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno | si cerca ancora Domenico Racanati

Domenico Racanati, 53 anni di Bisceglie, rimane disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno avvenuto giovedì 2 aprile. Le ricerche continuano, ma al momento non ci sono tracce dell’uomo scomparso. Le operazioni di ricerca coinvolgono le forze di soccorso, che stanno perlustrando l’area in diverse direzioni senza esito finora. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture nella zona.