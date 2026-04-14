Nessuna traccia dell' uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno | si cerca ancora Domenico Racanati
Domenico Racanati, 53 anni di Bisceglie, rimane disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno avvenuto giovedì 2 aprile. Le ricerche continuano, ma al momento non ci sono tracce dell’uomo scomparso. Le operazioni di ricerca coinvolgono le forze di soccorso, che stanno perlustrando l’area in diverse direzioni senza esito finora. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture nella zona.
Ancora nessuna notizia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie rimasto coinvolto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, giovedì 2 aprile. Il giorno dopo, nello stesso punto, erano stati rinvenuti la targa e un pezzo della sua auto. Come riporta Lapresse, le ricerche di Racanati proseguono.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Maltempo, 53enne Domenico Racanati disperso dopo crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise, ipotesi auto nel fiumeSecondo la figlia Domenico, la cui ultima posizione riscontrata è stata Termoli, era in viaggio verso Ortona al momento del cedimento del ponte Il...
Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, il dettaglio della telefonata e l'allarmeSono ore di angoscia per i familiari di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 2 aprile.
Da dieci giorni senza esito le ricerche di Domenico Racanati, disperso nel Trigno. Operazioni tra fiume e mare con sommozzatori, mezzi navali e strumentazione all'avanguardia per analizzare i fondali. I dettagli nel tg delle 14. #disperso #fiume #mare #trigno - facebook.com facebook
Ponte sul Trigno, si cerca il biscegliese Domenico Racanati sotto il troncone crollato. La figlia: «Non fermatevi» VIDEO x.com