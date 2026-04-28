Sul Lago di Como torna il Concorso Eeleganza Villa d' Este

Sul Lago di Como si terrà nuovamente il Concorso di Eleganza Villa d'Este, un evento che attira appassionati e collezionisti da tutto il mondo. Durante il fine settimana, si potranno ammirare automobili di alta gamma e modelli storici esposti lungo le rive del lago. L’evento si svolge annualmente e coinvolge esposizioni, sfilate e incontri tra appassionati di automobili d’epoca e di lusso.

Sulle rive del Lago di Como vi attende un fine settimana dedicato alle automobili unico al mondo. Un fine settimana ricco di momenti esclusivi destinati a rimanere per sempre nei vostri ricordi. L’evento avrà inizio con la suggestiva esposizione a Villa d’Este di vetture rare e d’inestimabile.🔗 Leggi su Quicomo.it No more substitute! She hid her pregnancy and left. Now she lives for herself! Boss! Notizie correlate Sul lago di Como torna il Concorso d'Eleganza Villa d'EsteUn appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di ComoDal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sul Lago di Como c'è un borgo labirinto e si può visitare (con un'apertura straordinaria); Al Lago di Como l’E1 di motonautica elettrica (25 aprile); Will Smith e Rafa Nadal sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acqua; 900 gradini sul Lago di Como: la Scala del Paradiso merita la fatica. Il film più atteso di sempre girato anche in una villa sul Lago di ComoEsce nelle sale Il Diavolo veste Prada 2: le star Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno recitato anche a Villa Balbiano. Decine le altre location italiane, in particolare a Milano ... leccotoday.it Tra massi delle streghe e pietre sospese: il borgo sul Lago di Como che stupirà i bambiniTorno sul Lario: un borgo sul Lago di Como tra boschi con Massi delle Streghe, passeggiate facili, battelli tutti da scoprire e spiaggette. nostrofiglio.it Ieri sul Lago di Como ho vissuto una giornata… decisamente fuori dal normale. Invitato da TikTok Italia alla E1 Lake Como GP, nella splendida Villa d’Este: una location incredibile, tra giardini curatissimi, vista sul lago e un’atmosfera che sembra uscita da un f - facebook.com facebook