Sul lago di Como torna il Concorso d' Eleganza Villa d' Este

Sul lago di Como si svolge nuovamente il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un evento che attira ogni anno appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La manifestazione si tiene in una location storica e presenta vetture d’epoca e moderni modelli di alta gamma. Le esposizioni si svolgono in un contesto di grande fascino, con anteprime e premi assegnati alle automobili più eleganti e rare.