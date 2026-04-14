Sul lago di Como torna il Concorso d' Eleganza Villa d' Este

Da quicomo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lago di Como si svolge nuovamente il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un evento che attira ogni anno appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La manifestazione si tiene in una location storica e presenta vetture d’epoca e moderni modelli di alta gamma. Le esposizioni si svolgono in un contesto di grande fascino, con anteprime e premi assegnati alle automobili più eleganti e rare.

Un appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Ogni anno, nella cornice unica di Villa d’Este, appassionati e collezionisti si ritrovano per celebrare l’eleganza e l’arte delle automobili d’epoca, ammirando modelli che.🔗 Leggi su Quicomo.it

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ROAD LEGAL 1998 Nissan R390 GT1 DRIFTING at The ICE

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