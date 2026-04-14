Sul lago di Como torna il Concorso d' Eleganza Villa d' Este
Sul lago di Como si svolge nuovamente il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un evento che attira ogni anno appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La manifestazione si tiene in una location storica e presenta vetture d’epoca e moderni modelli di alta gamma. Le esposizioni si svolgono in un contesto di grande fascino, con anteprime e premi assegnati alle automobili più eleganti e rare.
Un appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Ogni anno, nella cornice unica di Villa d’Este, appassionati e collezionisti si ritrovano per celebrare l’eleganza e l’arte delle automobili d’epoca, ammirando modelli che.🔗 Leggi su Quicomo.it
Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di ComoDal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo...
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Torna il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 tra heritage e innovazione. Dal 15 al 17 maggio sul Lago di Como evento tra debutti mondiali e celebrazioni speciali #ANSAmotori #ANSA x.com